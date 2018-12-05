كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلبيني: يجب قتل "القساوسة الكاثوليك" جميعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في البلاد مجدداً، قائلاً إنه يجب قتلهم جميعاً، لأنهم عديمو الفائدة.

وقال دوتيرتي، الذي انتقد الكنيسة الكاثوليكية وقادتها مراراً في الفلبين، إنه يؤمن بالرب، أما الأساقفة، فحمقى.

وقال: "ما كنت لأحقق أهدافي في الحياة... دون الرب. أما عن أساقفتكم، فاقتلوهم. هم عديمو الفائدة، إنهم حمقى. كل ما يفعلونه هو الانتقاد".

وأضاف الرئيس أن إلهه "يتمتع بالكثير من المنطق السليم" مقارنةً مع إله الأساقفة الكاثوليك "الغبي".

وقال في حفل لتوزيع جوائز على البلديات والمدن الصديقة للطفل: "لم أقل قط أنني كنت ملحداً، الرئاسة هبة من الرب، أنا واثق أن الرب ما كان ليمنحنى هذا المنصب، لو لم أكن بارعاً".

يشار إلى أن الفلبين هي أكبر دولة كاثوليكية من حيث نسبة السكان في آسيا، ويمارس أكثر من 80 % من السكان الطقوس الدينية للطائفة.