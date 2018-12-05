كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريفيث: انطلاق محادثات السلام اليمنية رسميا يوم الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مساء اليوم، انطلاق محادثات السلام رسميا يوم الغد الخميس، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذ وقد وصل وفد الحكومة اليمنية إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام.