كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريفيث: انطلاق محادثات السلام اليمنية رسميا يوم الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مساء اليوم، انطلاق محادثات السلام رسميا يوم الغد الخميس، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".
هذ وقد وصل وفد الحكومة اليمنية إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام.
ويطمح الشعب اليمني في نجاح المفاوضات، من أجل عودة الحياة مجددًا للبلد السعيد وإيقاف حمامات الدم، بعدما عاشت فترة عصيبة عقب انقلاب ميليشيات الحوثي علي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
حيث وصل المبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث ووفد الحوثيين مساء أمس الثلاثاء، إلى السويد للمشاركة في محادثات سلام حاسمة، في محاولة لإيجاد سبل لإنهاء الحرب اليمنية المدمرة، وسط ترحيب أمريكي بهذه المحادثات التي اعتبرت "خطوة أولى ضرورية وحيوية".
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