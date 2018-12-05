كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: منع اللبنانيات والتونسيات والمغربيات من تصاريح العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، منح تصاريح لعمل المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً، إلا في وجود محرم من الأقارب من الدرجة الأولى، واللبنانيات اللواتي يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافةً إلى المحرم.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "الرأي" الكويتي اليوم الأربعاء، تنفيذ هذا القرار الصادر بعد "التنسيق بين الكويت والمغرب وتونس، تلبيةً لطلبهما".

ولفت إلى أن "استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عاماً، مسموح به فقط للالتحاق بعائل للزوج أو الأب".