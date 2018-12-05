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تركيا: محاكمة 61 عاملا من المحتجين على بناء المطار الجديد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: محاكمة 61 عاملا من المحتجين على بناء المطار الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت في اسطنبول اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 61 عاملاً ونقابياً شاركوا في احتجاجات ضد موقع إنشاء المطار الجديد في المدينة، الذي افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر الماضي، مرحلته الأولى.
ونقل موقع "أحوال" التركي اليوم الأربعاء، أن الماثلين أمام المحكمة يواجهون تهماً عدة، منها انتهاك حقوق بقية العمال، والإخلال بقواعد تنظيم المظاهرات.

ويُذكر أن عمال المطار الجديد نظموا تظاهرات في موقع الإنشاء، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، والأغذية الفاسدة، والأجور المتدنية، وتعرض العشرات منهم إلى حوادث قاتلة.

ووفق بيانات رسمية تركية خلف إنشاء المطار الجديد، 52 قتيلاً في صفوف العمال، على امتداد الأعوام الخمسة الماضية.

موقع إنشاء المطار شهد 52 حادثة دموية على مدار السنوات الخمسة الماضية.

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