كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: محاكمة 61 عاملا من المحتجين على بناء المطار الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويُذكر أن عمال المطار الجديد نظموا تظاهرات في موقع الإنشاء، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، والأغذية الفاسدة، والأجور المتدنية، وتعرض العشرات منهم إلى حوادث قاتلة.
ووفق بيانات رسمية تركية خلف إنشاء المطار الجديد، 52 قتيلاً في صفوف العمال، على امتداد الأعوام الخمسة الماضية.
موقع إنشاء المطار شهد 52 حادثة دموية على مدار السنوات الخمسة الماضية.
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