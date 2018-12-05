في اليوم الأول من محادثات جنيف.. المغرب يحصي انتصاراته

في اليوم الأول من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية، التي دعا إليها المبعوث الأممي هورت كوهلر، يحصي المغرب أول انتصاراته في هذه القضية.

مصدر دبلوماسي مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قال في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن التصريح الذي أدلى به نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لم يميز ولأول مرة في تاريخ هذا النزاع، بين وضعيات الأطراف المشاركة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية، وبروح بناءة، على أساس القرار 2440، مما يفند ادعاءات الجزائر والبوليساريو، اللذين يدعيان بأن الأطراف الأساسية في المباحثات هم فقط المغرب والبوليساريو، وأن الجارة الشرقية ليست سوى عضو ملاحظ.

المصدر داته، اعتبر أن محادثات اليوم، تمثل قطيعة مع مسار محادثات مانهاستن، في شكل حضور الجارة الشرقية الجزائر، موضحا أن الدبلوماسيين الجزائريين في السابق كانوا يكتفون بالوقوف في الممرات، فيما ألزموا اليوم، بقرار أممي، بالجلوس على طاولة المحادثات، بنفس مستوى تمثيلية المغرب وموريتانيا.

يشار إلى أن محادثات جنيف حول الصحراءرالمغربية، التي انطلقت اليوم، ينتظر أن تستمر إلى حدود غد الخميس، بمشاركة وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا، وممثل جبهة “البوليساريو” الانفصالية.