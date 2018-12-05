الـ”فيفا” يوزع حوالي 460 مليون على أندية من البطولة بفضل “مونديال” روسيا

استفادت أربعة أندية من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم، من مبلغ 458 ألف دولار (حوالي 460 مليون سنتيم)، منحه له الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بعد أن مثل من طرف لاعبيه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الذي أقيم الصيف الماضي في روسيا.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة، الثلاثاء، عن قيمة المنح التي تم صرفها للأندية العالمية، حيث تم صرف المبلغ المذكور على أندية “البطولة”، فحصلت نهضة بركان على نصيب الأسد منه، بـ171 ألف دولار، بفضل اللاعب أيوب الكعبي، متبوعا باتحاد طنجة، بمبلغ 133 ألف دولار، بفضل الحارس رضا التاكناوتي، وبفضلهما ايضا، استفاد كل من الراسينغ البيضاوي ب95 ألف دولار، والوداد البيضاوي بـ57 ألف دولار.

وقد احتلت البطولة المغربية المركز الثالث على الصعيد القاري، بعد أن تصدر الدوري المصري بمليونان إثنان و712 الف دولار، متبوعا بالدور التونسي، الذي جمعت أنديته مليونان إثنان و334 ألف دولار، وذلك بحكم تواجد عدد من اللاعبين المحليين في المنتخب الأول.

أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الترتيب العالمي، متبوعا بالدوري الإسباني، فالدوري الألماني ثالثا.