توقف مفاجئ لـ”فيسبوك” بعدد من دول العالم

وقفت خدمة “فيسبوك” عن العمل لعدد كبير من مستخدميها حول العالم، ما أدى لتسجيل الخروج من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فيما رصد موقع Down detector المتخصص في اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل “فيسبوك” حول العالم.

بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل في أوروبا وأجزاء من أفريقيا، وكانت مصر من ضمن الدول المتضررة.

ويتوقع أن تخرج “فيسبوك” ببيان رسمي تشرح فيه السبب وراء هذا العطل الغريب، الذي أقلق المستخدمين حول تعرض حساباتهم إلى الاختراق، حيث طلب من بعضهم تغيير كلمات مروره.