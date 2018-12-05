“أخبار اليوم كل يوم”.. متضامنون يطلقون حملة دعم الجريدة من مقرها بالبيضاء -فيديو

أطلق مجموعة من المتضامنون حملة دعم جريدة “أخبار اليوم” من مقرها في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد الحصار الذي تعانيه، وضعف الموارد الإشهارية، منذ اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين، شهر فبراير الماضي.

واعتبر المتضامنون مع الجريدة أن “أخبار اليوم” تتعرض لحملة تضييق رغم أنها تمثل صوتا من أصوات التنوع في البلد التي يمثل جميع التوجهات.

وأعرب المتضامنون عن دعمهم للمؤسسة ولمؤسسها أيضا توفيق بوعشرين، معتبرين أن الشعب برأ بوعشرين من كل التهم التي وجهت له.

وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، قد أطلقت ابتداء من يوم الاثنين الماضي، حملة لدعم جريدة “أخبار اليوم”، التي تمر من دائقة مالية بسبب قلة الموارد الإشهارية التي نتجت عن اعتقال مدير نشرها السابق ومؤسسها، توفيق بوعشرين، المدان بـ12 سنة ابتدائية، بتهم ثقيلة شجبتها أسماء حقوقية وسياسية وازنة في المغرب.

الحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “أخبار اليوم كل يوم” تدعو إلى حملة التضامن مع الجريدة، وذلك عبر اقتنائها بشكل يومي، والاشتراك في الدورية السنوية، التي تمكن القراء من التوصل بالجريدة بشكل يومي.

وكتب المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، على حسابه الخاص في فيسبوك “نظرا للمتابعات والمضايقات التي تتعرض لها الجريدة اليومية أخبار اليوم، الصوت الإعلامي الحر والرصين، وحتى لا تتعرض للإفلاس والتوقف الذي يهددها، وانتصارا للصحافة الحرة بالمغرب، أدعو كل المغاربة الأحرار إلى دعم الجريدة ماديا وذلك بالحرص على اقتناءها يوميا.