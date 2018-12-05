اتحاد طنجة يتأهل للدور الأول من عصبة الأبطال الإفريقية

خطف فريق اتحاد طنجة، بطاقة العبور للدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد تعادله، عصر اليوم الأربعاء، بدون أهداف، بمديان فريق إليكت سبورت التشادي، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ووجد الفريق الطنجاوي صعوبات كبيرة في هذه المباراة، سواء أمام خصم تشادي عنيد، أو بسبب سوء ارضية الملعب، والتي كانت عائقا حقيقيا للفريق الأزرق، غير أنه أفلح في تحقيق المراد والعودة للديار ببطاقة العبور.

ويسعى بطل المغرب الموسم الماضي، إلى تشريف الكرة المغربية في أغلى المنافسات القارية، والوصول إلى أبعد دور ممكن، على الرغم من أنه يخوض أول تجربة له في هذه المسابقة.