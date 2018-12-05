الحكومة الفرنسية تتنازل للمتظاهرين.. ضرائب جديدة على الأثرياء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تدرس زيادة الضرائب على الأثرياء، بهدف إرضاء "السترات الصفراء"، الذين طالبوا بتغير السياسات الحكومية الداخلي بشكل جذري، محتجين بشكل خاص على عدم العدالة في توزيع الثروات في بلادهم.

وتُعد هذه الخطوة، في حال نُفذت على أرض الواقع، تنازلا إضافيا تقدمه حكومة الرئيس، إمانويل ماكرون، لمتظاهري "السترات الصفراء" الذين طالبوا باستقالته أيضا، بعد أن رفضوا أمس الثلاثاء، إيقاف الاحتجاجات، بعد أن أعلنت الحكومة تجميد الزيادة الضريبية على المحروقات لمدّة ستة أشهر.

وكان ماكرون قد اتخذ قرارا فور وصوله لمنصبه العام الماضي، بإيقاف الضريبة السنوية المفروضة على الأثرياء الذين يملكون أصول في فرنسا، تتعدى قيمتها المليون و300 ألف يورو.

وطالب المحتجون بإعادة الضريبة السنوية على الأثرياء، كجزء من إجراء يعتبرونه عادل ويُساهم بتوزيع الثروات بشكل عادل في فرنسا، إضافة إلى رمزية إزالة هذه الضريبة، التي جعلتهم يتخذون موقفا حادا من ماكرون وحكومته، على أنه ينحاز إلى النُخب الثرية، ويُهمش الأغلبية المتبقية من الشعب.

تعهدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياستها الضريبية والاجتماعية، الأربعاء بأنه سيتمّ إجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراءً.

ولدى سؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثفون تظاهراتهم منذ ثلاثة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، ترك المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو المجال مفتوحاً.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، اليوم الأربعاء، في لقاء متلفز، معلقا على احتمال إعادة هذه الضريبة، أن "هذا الموضوع ليس على الطاولة في الوقت الحالي، لكن إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيّره".

وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر اليسار هذا الإجراء بمثابة "هدية للأغنياء".

وأوضح غريفو أن "ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا وغيّرنا. دور السياسي ألا يكون أصمًّا، وألا يكون أعمى"، مبرّرا بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي مقابل الشارع منذ انتخابه في أيار/ مايو 2017.