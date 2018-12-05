تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق لضم هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من إبرام صفقة النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، بعدما أبدى الأول رغبة شديدة به لتدعيم خط الوسط.

وبحسب ما نقله برنامج "أوندا مدريد" الإسباني، فإن إدارة الميرينغي اتفقت مع اللاعب البلجيكي لإنهاء الصفقة والانتقال إلى ملعب البرنابيو في موسم الانتقالات الصيفية 2019، بعد مفاوضات عديدة من قبل الطرفين في الأيام الماضية.

وسينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في حزيران/يونيو 2020، ولهذا ربما يُعقد النادي الإنجليزي مسألة خروجه من "البلوز"، خاصة أن الإدارة الإنجليزية طلبت 170 مليون يورو للتفريط في النجم البلجيكي، ولكن إدارة النادي الملكي لن تكون مستعدة لدفع هذا الرقم مقابل لاعب واحد فقط، ورغبت في التنازل عن ماتيو كوفاسيتش المعار لتشيلسي، في ظل السياسية المتخذة من قبل الإدارة للتعاقد مع اللاعبين الواعدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني في الموسم القادم.

وكان هازارد أفصح عن رغبته بالانضمام لصفوف ريال مدريد، وعبّر عن حبه للفريق الأبيض بشكل مفاجئ في بداية الموسم، على الرغم من هذا إلا أنه لا يمانع في البقاء في ملعب ستامفورد بريدج، خاصة أنه يشعر بالارتياح ويعشق جمهور "البلوز".

وفي هذا الصدد أكد ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي أنه يرغب في بقاء هازارد معه في النادي الإنجليزي ولكن في النهاية القرار للاعب وإذا أراد الرحيل فليفعل هذا، تاركًا الكرة في ملعب اللاعب البلجيكي.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن إدارة تشيلسي قدمت عرضا لتمديد عقد هازارد بمبلغ 17.5 مليون يورو، ولكن الأمر سيكون صعبا بسبب سياسة النادي الذي يمنح عقودا لمدة عام فقط للاعبين فوق 30 عامًا، على عكس إرادة اللاعبين الذين يرغبون في عقود طويلة المدى.

وفي حال تجديد عقد هازارد مع تشيلسي سيصبح اللاعب الثالث الذي يتقاضى أكبر مبلغ، بعد أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، ومسعود أوزيل، لاعب أرسنال في الدوري الإنجليزي وأشارت التقارير إلى أن النادي مستعد لدفع 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أي سيتقاضى اللاعب 17.5 مليون يورو سنويًا.

من جهة أخرى، تحدث اللاعب البلجيكي في مقابلة أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا "في كانون الثاني/يناير القادم، سيبقي موسم واحد في عقدي، وإذا لم أجدده، بالطبع سيكون هناك انتقال ممكن، ربما يكون في الصيف القادم، ولكن أيضًا أريد الاستمرار مع تشيلسي واستكمال مسيرتي الكروية داخل هذا النادي".