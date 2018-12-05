مدرب الوحدة كفر قاسم: فريقنا في المسار الصحيح للصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق الوحدة كفر قاسم ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، وهو يطمح للصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة مع نهاية الموسم الكروي 2018-2019.

ويحتل الفريق القسماوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 24 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطتين عن الصدارة، قبل أن يحل غدا ضيفا على فريق أشدود صاحب المركز الثالث.

وبهذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، لـ"عرب 48"، إن "الفريق في فترة جيدة وهو يستحق اعتلاء الصدارة، بحيث أهدرنا خلال المباريات السابقة نقاطا أمام فرق غير متوقعة، لكن مع ذلك تمكنا من الحفاظ على التوازن ولم نخسر سوى بمباراة واحدة منذ بداية الموسم".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الوشيكة أمام أشدود والتي باعتقادي سيكون هو المنافس لنا على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، ومما لا شك فيه أن فريقنا أفضل وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأشار إلى أن "الفريق لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، بحيث كنت أتوخى أن نكون حاليا في الصدارة بفارق عدة نقاط عن أقرب منافسينا، لكن مع ذلك نحن في المسار الصحيح وسنثبت ذلك من خلال الفوز غدا إن شاء الله".

وتابع أن "المشوار لا زال طويلا أمامنا، ونحن نسعى إلى إنهاء المرحلة الأولى من الدوري في الصدارة، كي نسهل على أنفسنا المرحلة الثانية التي ستكون بها 11 مباراة في ملعبنا من أصل 16 مباراة".

وأكمل أنه "من ناحية كادر اللاعبين فإن الفريق ينقصه تعزيز بلاعب واحدة بوظيفة خط وسط متأخر، ونحن نسعى لإتمام ذلك وجلب لاعب مجرب خلال الفترة المقبلة".

وأردف أن "فريقنا من أفضل الفرق في الدوري، وأنا على ثقة بأننا قادرون على تحقيق الصعود في نهاية الموسم إن شاء الله".

وختم عامر بالقول إنه "من هنا أدعو جماهير الفريق للتحلي بالصبر ومواصلة الدعم حتى في الأوقات الصعبة، ونحن سنسعى جاهدين حتى نكون عند حسن ظنهم في النهاية".