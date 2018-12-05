مصادر: إلقاء القبض على وزير العدل المصري في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين

قال مصدران أمنيان ومصدر قضائي يوم الأربعاء إن السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وقال المصدران الأمنيان إن ضباطا في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا مساء يوم الثلاثاء ورحلوه إلى القاهرة صباح يوم الأربعاء.

وقال أحد المصدرين إن إلقاء القبض عليه ”تم على أساس تحريات أجريت في الآونة الأخيرة“.

وقال المصدر القضائي إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت يوم الأربعاء التحقيق مع سليمان الذي انتقد في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة بعد عزل مرسي في يوليو تموز عام 2013.