ترامب يطلب من أوبك عدم خفض انتاج النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء إلى عدم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، مؤكدا أن اسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وتأتي تصريحات ترامب فيما تستعد الدول من أوبك وخارجها لعقد اجتماع في فيينا الخميس والجمعة لبحث خفض الانتاج.

وكتب ترامب في تغريدة "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وفي حال قررت الدول من أوبك وخارجها - التي تنتج أكثر من نصف نفط العالم - الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية، فإنها تخاطر باستمرار انخفاض الأسعار.

وقد انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليا نحو 60 دولارا.

ولكن إذا قررت الدول خفض الانتاج، فإنها تخاطر بخنق الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى النفط بأسعار معقولة لكي يستمر.

فقد انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً اوبك واتهمها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع.

وتجد السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط، نفسها في موقف حساس، حيث تحرص على عدم إثارة غضب ترامب بعد أن أصبحت العلاقات بين البلدين معقدة بشكل متزايد عقب مقبل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.