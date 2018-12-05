انت الان تتابع محافظ القاهرة: لن نسمح إطلاقا بسير «عربات الكارو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة ميدانية مفاجئة اليوم بأحياء الأزبكية وشبرا وروض الفرج ووسط القاهرة للوقوف على مستوى النظافة ومستوى أداء الخدمات للمواطنين، حيث أصدر تعليماته برفع نقلتين مخلفات مباني قام أحد المواطنين بالقاءهم بالشارع، مؤكدًا على عدم السماح إطلاقا بسير عربات الكارو، وأن تقوم أجهزة الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للتصدي لها، وخلال الجولة، قام المحافظ بمكافأة عامل نظافة بشارع شنن لاجتهاده في عمله بنظافة الشارع بدون أي رقابة عليه.

وتفقد المحافظ سير أعمال النظافة بأحياء شبرا وروض الفرج والذي تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهما منذ يومين عقب انتهاء عقود الشركة الأجنبية، وتعتمد على نظام الجمع السكني من الوحدات السكنية والمحلات مباشرة بمعرفة شركات وطنية صغيرة ومتعهدين والنقل مباشرة للوحدات الوسيطة الثابتة أوالمتحركة على أن تتولى