انت الان تتابع قاضي «مكتب الإرشاد» لبديع والشاطر: الخيانة فطرتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحثون عن موقف ينصبون فيه أنفسهم رموزًا وطنية، مبدعون في تأجيج الصراع، وتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، ويتفنون في المغالطات، وركوب أمواج التزلف وتشويه صورة الوطن
تحرير:تهامى البندارى ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م
محمد البلتاجي- أرشيفية
وجه اليوم الأربعاء، المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمة قوية للمتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ « أحداث مكتب الإرشاد»، قبل صدور حكمه خلال الجلسة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة. المحكمة عاقبت محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و4 آخرين بالسجن المؤبد، وبرأت كل من قيادات الإخوان، محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتتاني و3 آخرين، لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف وقتل 8 من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدي عاكف، المرشد الأسبق للجماعة لوفاته.
استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، حُكم اليوم بتلاوة الآية الكريمة " وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، حُكم اليوم بتلاوة الآية الكريمة " وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ".
وقال إنهم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة، وضمائرهم ميتة، واستعدادهم الفطري للخيانة هي السبب في المصير الذي وصلوا إليه، ودومًا في خصومة مع وطنهم يبحثون عن موقف ينصبون فيه أنفسهم رموزًا وطنية، مبدعون في تأجيج الصراع، وتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، ويتفنون في المغالطات، وركوب أمواج التزلف وتشويه صورة الوطن، وتواصلت الكلمة القوية بتأكيد القاضي "لا يحملون أي رسالة بل يؤدون دورًا كلفوا به".
أضاف القاضي خلال كلمته موضحا أن سعيهم لم يأت لإصلاح خطأ، ولكن لتفريق أمة وتدمير شأنها، ونشر الفتن و الفوضى، وأن غايتهم كانت الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن و نسف استقراره، وهاجمت الكلمة فكرة الاقتتال الداخلية لما لها من آثار وتبعات سلبية، واصفة إياها بالـ"الهوجاء" التي تشيع الفوضى في المجتمع وتثير الذعر و تفرق الأمة، وتسمج للأعداء بالتدخل في شئون الأمة.
ولفت رئيس المحكمة إلى أنه وفي خضم ذلك تملك قيادات الجماعة و على رأسهم المرشد محمد بديع الرغبة في إخماد المظاهرات بالتعدي عليهم للحيلولة دون عزل رئيسهم، وكان ذلك بحث أنصارهم ضرب أي متظاهر يحضر أمام مقر الجماعة لبث الرعب فيهم، كما أنهم تغنوا بشعارات براقة تجذب البسطاء ومنها حقوق الإنسان و الحرية، تمادوا في غيهم، دمروا الأمنة وروجوا الضلالات.
وانتقل سرد المحكمة للأحداث بالإشارة الى احتشاد 200 شخص مدججين بالسلاح الناري و الخرطوش داخل مقر الجماعة بالمقطم، وما إن بدأ المتظاهرون السلميون في التجمع حتى بادر المتحصنون بقذفهم بالحجارة، وتابعت الكلمة مؤكدة بأنهم أحدثوا إصابات بـسبعة أشخاص إصابات أودت بحياتهم، لم يقصدوا قتلهم ولكن الضرب أفضى إلى موتهم، فضلًا عن إصابة 4 أشخاص بعاهة مستديمة، إضافة الى إصابة 36 شخصًا.
وعاود رئيس المحكمة مشيرا إلى أنه قد استقر في يقينه أن الواقعة ثابتة في حق بعض المتهمين، فاطمأنت المحكمة لما شهد به شهود الإثبات والأدلة الفنية، واقتنعت بالأدلة، وشددت على أنها لن تعول على إنكار المتهمين، ورأت أن ذلك هو وسيلتهم في الدفاع لردء الاتهام عنهم بغية الإفلات من العقاب.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، قررت في وقت سابق إعادة القضية التي يحاكم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وقيادات الإخوان محمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان، وآخرين في «أحداث مكتب الإرشاد»، إلى المرافعة من جديد بعد تعديل لائحة الاتهامات.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحضور إسماعيل حفيظ وكيل نيابة أمن الدولة العليا، في 28 من فبراير الماضى، بالمؤبد لـ 14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمد البلتاجي وعصام العريان، وسعد الكتاتني.
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