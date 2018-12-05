انت الان تتابع قاضي «مكتب الإرشاد» لبديع والشاطر: الخيانة فطرتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحثون عن موقف ينصبون فيه أنفسهم رموزًا وطنية، مبدعون في تأجيج الصراع، وتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، ويتفنون في المغالطات، وركوب أمواج التزلف وتشويه صورة الوطن

تحرير:تهامى البندارى ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م

محمد البلتاجي- أرشيفية

وجه اليوم الأربعاء، المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمة قوية للمتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ « أحداث مكتب الإرشاد»، قبل صدور حكمه خلال الجلسة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة. المحكمة عاقبت محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و4 آخرين بالسجن المؤبد، وبرأت كل من قيادات الإخوان، محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتتاني و3 آخرين، لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف وقتل 8 من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدي عاكف، المرشد الأسبق للجماعة لوفاته.

استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، حُكم اليوم بتلاوة الآية الكريمة " وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ