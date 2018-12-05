انت الان تتابع مؤمن زكريا مفاجأة يوسف في تشكيل الأهلي أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٣ م

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الجونة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ورغم فارق الخبرة والإمكانيات بين الفريقين إلا أن هناك عدة مطبّات تُطارد المارد الأحمر أمام الوافد الجديد. ويواجه أبناء يوسف غيابات مؤثرة فى الفريق، وتمثل خطرًا كبيرًا، يعاني منه الجهاز الفني للأهلي، خاصة أنه يضطر في كثير من الأحيان للاعتماد على بدائل أخرى، حيث يدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم كما فعل ودفع بكريم نيدفيد في الجبهة اليمنى رغم أن مركزه الأصلي خط وسط.

ومن المتوقع أن يعتمد محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي، على مؤمن زكريا في التشكيل الأساسي الذي يبدأ المباراة، لتعويض النقص في الخط الهجومي، بعد انتهاء أزمة اللاعب مع الفريق التي تفجرت في الفترة الماضية، واستمرت على مدار الثلاثة شهور الماضية، بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، لثلاثة مواسم قادمة. وجود