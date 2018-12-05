انت الان تتابع مدافع ليفربول يتحدث عن المنافسة في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ م
يرى الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريق الريدز يسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يتوقع حدوث شيء ما مع فريقه هذا الموسم، لافتًا إلى أنه فخور بتواجده رفقة النادي الإنجليزي. وتحدث المدافع الأغلى في العام في تصريحات لشبكة ESPN، قائلًا: "أشعر أن هناك شيئًا ما سيحدث هنا، الجميع يشعر بالارتياح، من الواضح أننا نستطيع جميعًا تحسين الكثير من أدائنا، لكن كما قلت، هناك بالتأكيد شعور بأننا نسير على الطريق الصحيح.. لقد توقعت أن أقدم الكثير للنادي".
وعن المبلغ الضخم الذي دفعته إدارة ليفربول لاستقدام المدافع الهولندي قال: "إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، فسوف يتحدث الناس عن رسوم التحويل بكل تأكيد". وواصل: "فخور جدًا لأن ليفربول دفع لي الكثير لآتي إلى أنفيلد وأمثل النادي، الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله هو العمل بجد". وعن صراع المنافسة في البريميرليج
وواصل: "فخور جدًا لأن ليفربول دفع لي الكثير لآتي إلى أنفيلد وأمثل النادي، الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله هو العمل بجد".
وعن صراع المنافسة في البريميرليج أجاب: "من السابق لأوانه استبعاد خطر آرسنال وتشيلسي في السباق على اللقب، الجميع من حولنا ينافس بشكل رائع".
واختتم: "سيكون الأمر صعبا للغاية، نحتاج لأن ننظر إلى أنفسنا، لا أعتقد أن الفوز المتأخر ضد إيفرتون يعني أي شيء في هذه المرحلة، ما زال لدينا مباريات هامة".
وكان فان دايك قد انضم إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري قادمًا من ساوثامبتون في صفقة كلفت خزينة الريدز مبلغ قدره 75 مليون إسترليني ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول.
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