انت الان تتابع تجديد حبس 40 شخصا تعدوا على «حملة إزالة» في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

قررت نيابة كوم حمادة في البحيرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل سيدتين بكفالة 3 آلاف جنيه، وتجديد حبس 40 آخرين، بتهمة التعدي على حملة أمنية وإصابة فردي أمن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما كثفت مديرية أمن البحيرة من وجودها بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، وانتشرت القوات بشكل كبير، وذلك بعد القبض على 42 شخصا من أهالي القرية، بعد تعدي الأهالي على حملة لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية، وأسفر ذلك عن إصابة 2 من أفراد الأمن المركزي.

كان العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، يفيد تعدي عدد من أهالي قرية الطيرية بكوم حمادة، على قوة حملة لإزالة التعديات عن طريق قيامهم بقذف الحجارة عليهم في أثناء تنفيذ الحملة، مما أسفر عن إصابة 2 من أفراد