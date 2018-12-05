انت الان تتابع «ورد مسموم».. قصة امرأة تبحث عن «ضل أخيها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الكثيرون لا يعلمون شيئًا عن عمال مدابغ سور مجرى العيون، والحياة غير الآدمية التي يعانون منها، لذلك فيلم «ورد مسموم» يأخذك في رحلة مثيرة هناك.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

مأساة إنسانية نقلها المخرج والمؤلف أحمد صالح فوزي، من خلال تجربته الروائية الأولى بفيلم «ورد مسموم» والذى ينقل صورة موازية عن العاملين بمدابغ سور مجرى العيون، التي كانت توجد في مصر القديمة قبل نقلها إلى الروبيكي، حيث ترصد الحياة غير الآدمية التى يعيشونها وسط المجاري والقمامة والحيوانات الضالة، رغم مشقة عملهم بالمدابغ؛ الذي يتطلب ساعات طويلة يقضونها أمام درجات حرارة مرتفعة وسط المواد الكيميائية؛ لتحويل فرو الحيوانات إلى جلود تدخل في تصنيع أغلب الأشياء التي نرتديها، وتحكي لنا تلك القصة أسرة فقيرة مكونة من 3 أفراد.

«تحية» فتاة شابة انعكست هموم الدنيا على وجهها، فجعلتها تبدو أكبر رغم أنها صغيرة في السن، وهي لا تملك في الحياة سوى شقيقها «صقر» الذى يعمل في المدابغ، فهي لا ترى الحياة إلا بعيونه، فهو بمثابة حلمها الذى يسير على الأرض، ووالدتهما سيدة مسنة، لكنها تعمل لتعينهم على مصاريف البيت. القهر

«تحية» فتاة شابة انعكست هموم الدنيا على وجهها، فجعلتها تبدو أكبر رغم أنها صغيرة في السن، وهي لا تملك في الحياة سوى شقيقها «صقر» الذى يعمل في المدابغ، فهي لا ترى الحياة إلا بعيونه، فهو بمثابة حلمها الذى يسير على الأرض، ووالدتهما سيدة مسنة، لكنها تعمل لتعينهم على مصاريف البيت.

القهر والمعاناة التي تتعرض له المرأة داخل أغلب المجتمعات العربية، تمثل في «تحية» -الفنانة الشابة مريهان مجدي- التي تشتغل عاملة نظافة في أحد المولات، وقد فرضت الظروف التي تعيش فيها أن ترتدي الخمار حتى لا تتعرض لمضايقات؛ فهى تتخفى خلف هذه الملابس الواسعة، وتخفى معها حزنها؛ فكيف لفتاة في سنها تعد هذه أفضل أيام عمرها وشبابها ضائع؛ خاصة أنها تصرف على البيت، فالأم تحاول أن تعمل على فترات متقطعة، أما أخوها «صقر» -الفنان الشاب إبراهيم النجاري-، فلا يعمل سوى شهرين أو ثلاثة فقط فى السنة، بل وتتحمل «تحية» مسئوليته أيضا، فتجدها تلهث خلفه وهي تحمل معها الأكل له يوميا، وتتنقل خلفه من مكان لآخر خاصة أنه لا يستقر فى عمل واحد.

«صقر» كأغلب الشباب الحالمين بحياة أفضل، لا يجد سبيلا لتحقيق حلمه هذا إلا بالهروب من الواقع، لتجده لا يفكر سوى فى الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وفيما ترضخ الأم لإلحاح الفتى من أجل تحقيق حلمه، وتساعده على استكمال مبلغ المركب، تعلم شقيقته «تحية» بالأمر، وتحاول أن تفعل كل ما في وسعها من أجل أن يتخلى عن قرار السفر، خوفًا من الوحدة، لتجدها تدخل فى معركة مع أمها وأخيها وتحاول أن تأخذ الأموال التي تجمع لأجل سفره، ليكشف لك الفيلم صورة أخرى من أشكال العنف ضد المرأة، حيث ينهال عليها «صقر» بالضرب وسط الحارة بالمنطقة، بضربات مميتة.

الألم الجسدي الذي تعرضت له «تحية» لا يساوي شيئًا مقابل الألم النفسي الذي تسبب فيه شقيقها، لتجد أن الوسيلة الوحيدة للهروب من ذلك هو الانتحار، لكن يتم إنقاذها فى اللحظة الاخيرة، لتنجو بأمل جديد في الحياة، بل وتتجاهل كل ما تعرضت له من شقيقها «صقر»، فمشاعرها تجاهه لم تتغير، لذا واصلت محاولاتها لأن تمنعه من السفر، لكنها لم تفلح، فقد أخذ ملابسه واستقل المركب؛ هذا دفعها إلى أن تذهب إلى قسم الشرطة لتبلغ عنه قائلة: «سجنه أفضل من موته»، ويتم القبض على مركب الهجرة غير الشرعية وبعد عدة أيام يعود الشاب من جديد إلى منزلهم، وهو شقة أعلى سطوح أحد البيوت المتهالكة، ولا يوجد به سوى غرفة صغيرة وصالة بها كرسي وكنبة، ومكان صغير عبارة عن مطبخ وحمام معًا، ويقرر أن يعوض أخته عن الأسى الذي تحملته بسببه، لينتهي الفيلم في أثناء وجود الثنائي داخل الملاهي.



على الرغم من رتابة الحياة التي صورها «ورد مسموم»؛ فإنه فتح الباب على حياة المهمشين كعاملي المدابغ، الذين لا نعلم عنها شيئا، فالكثيرون منهم يعيشون حياة غير آدمية، كما يسلط الفيلم الضوء على القهر الذي تتعرض له المرأة، وربما هنا بصور مغايرة للمعتاد، لنجد أن «تحية» كانت مقهورة ومحبوسة بسبب الواقع الذي تعيشه، فحاولت بشتى الطرق أن تتمسك بشقيقها، ليس فقط لإنقاذه من المصير المجهول، ولكن أيضًا بأنانية، وعملا بمثل «ضل راجل ولا ضل حيطه».. الفيلم قصته مبنية على رواية «ورود سامة لصقر»، لأحمد زغلول الشيطي، وهى العمل الثاني للمخرج أحمد فوزي صالح بعد فيلمه القصير «جلد حي» الذي تناول أيضًا رحلة طفلين يعملان بإحدى المدابغ.

الفيلم بمثابة إعادة اكتشاف للفنانة مريهان مجدي الشهيرة بـ«كوكي» التي قدمت دور الفتاة الفقيرة المقهورة ببراعة شديدة، فتخلت عن كل أدوات التجميل وظهرت بصورة أقرب للحقيقة، ويحسب لها هذا العمل خاصة أنها تحملت مشقة التصوير وهي حامل، وهذا أيضًا ينطبق على الشاب إبراهيم النجاري، فيما جاء ظهور الفنانة صفاء الطوخي، التي لعبت دور الأم، ضعيفا، وإن كان الأمر يرجع إلى أن مساحة دورها صغيرة وغير محورية، ومع الاحترام لنجومية محمود حميدة، لكنه أيضًا دور كان به شيء من الغموض وغير مؤثر فى مجرى الأحداث، فهو يلعب دور (الساحر كروان) الذي تلجأ إليه «تحية» في إحدى المرات حتى يدلها على طريقة لتمنع شقيقها من السفر، وربما وجد هنا لكونه منتج الفيلم.

يؤخذ على مخرج «ورد مسموم» أحمد فوزي صالح الإسهاب في تصوير الحياة اليومية لعاملي المدابغ، مع إغفال جوانب حياتية ونفسية فى حياة الأبطال، وتوضيح طبيعة العلاقة بين الأخ والأخت، خاصة أن المشاهد للوهلة الأولى يظن أنهما زوجان وليسا شقيقين، وبرر المخرج ذلك خلال عرض الفيلم ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، بأنه اختار الطريقة الصوفية لعلاقتهما، ليعكس من خلالها الثقافة الذكورية المنتشرة، بجانب أنك تشعر خلال المشاهدة أن هناك بعض المشاهد مهتزة وربما ذلك بسبب طبيعة لوكيشن التصوير وصعوبة حمل المعدات.

لكن بالنهاية «ورد مسموم» هو عمل فني آخر مختلف عن المتداول يقدم حياة أناس يعيشون داخل المجتمع ربما مأساوية، ولكنها تؤكد أن هذا الوسط يعمل ويكافح من أجل أن يعيش.