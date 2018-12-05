انت الان تتابع المؤبد لـ3 سوريين ضبطوا بـ8 أطنان حشيش في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار خالد الشباسي وأمانة سر، عادل عزت، بالسجن المؤبد لـ3 سوريين أدخلوا 8 أطنان من مخدر الحشيش إلى البلاد، والتحفظ على السفينة التي جلبوا بها المخدرات. تعود القضية رقم 465 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية البحري والمقيدة برقم 539 كلي غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدارات بالقبض على ربان سفينة و2 آخرين داخل إحدى السفن بميناء الإسكندرية لجلبهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدارات أن التحريات السرية توصلت لقيام كل من المدعو "ي.م.ح" ربان السفينة والمدعو "م.ي.إ" كبير مهندسين والمدعو "ع.م.ي" نجار موبيليا وجميعهم يحملون الجنسية السورية بتشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش داخل القطر المصري، حيث قاموا بتجهيز شحنة