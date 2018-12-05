الان تتابع وصول وفد الحكومة اليمنية إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت “سكاي نيوز”ن في خبر عاجل لها عن وصول وفد الحكومة اليمنية إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام. وقالت إن المبعوث الدولي إلى اليمن، سيعلن انطلاق محادثات السلام رسميا غدا.

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