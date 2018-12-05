الان تتابع بأمر من أردوغان.. اعتقال صحفي تركي معارض في رومانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضبطت الشرطة الرومانية، اليوم، صحفيا تركيا معارضا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن بعد طلب تركي بالتحفظ عليه.

وأكدت المحققة الرومانية فيفيانا سيوكا، القبض على الصحفي كامل دميركيا، لتسليمه إلى السلطات هناك، للتحقيق معه في اتهامه بالانتماء لجماعة فتح الله جولن.

ومن جانبها، أكدت جريدة الزمان أن الصحفي التركي لديها قد اعتُقل بأمر من أردوغان، وأن الصحفى سيمثل أمام محكمة مساء اليوم الأربعاء.

وتصدر جريدة “الزمان”، المعارضة لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إصداراتها بدولتى رومانيا وبلغاريا، بعد إغلاق مقرها فى تركيا.

وقالت الجريدة إن ديميركيا أقام لمدة سنتين فى رومانيا، كتب خلالهما عن الانتهاكات السياسية من قبل حكومة أردوغان.