مصر.. الأمن الوطني يلقي القبض علي وزير العدل في عهد الإخوان

أكدت مصادر أمنية قضائية، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية قبضت على، أحمد سليمان، وزير العدل، في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي عضو جماعة الإخوان الإرهابية، وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وأضحت المصادر أن ضباط بقطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة، في وزارة الداخلية، قبضوا على سليمان في منزله بمحافظة المنيا، مساء أمس الثلاثاء، ورحلوه إلى القاهرة صباح اليوم"، بناءً علي تحريات أجريت في الآونة الأخيرة.