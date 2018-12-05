محاكمة 61 عاملًا من المحتجين علي بناء مطار اسطنبول الجديد

انطلقت في اسطنبول اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 61 عاملاً ونقابياً شاركوا في احتجاجات ضد موقع إنشاء المطار الجديد في المدينة، الذي افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مرحلته الأولى.

ونقل موقع "أحوال" التركي اليوم الأربعاء، أن الماثلين أمام المحكمة يواجهون تهماً عدة، منها انتهاك حقوق بقية العمال، والإخلال بقواعد تنظيم المظاهرات.

ويُذكر أن عمال المطار الجديد نظموا تظاهرات في موقع الإنشاء، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، والأغذية الفاسدة، والأجور المتدنية، وتعرض العشرات منهم إلى حوادث قاتلة.

ووفق بيانات رسمية تركية خلف إنشاء المطار الجديد، 52 قتيلاً في صفوف العمال، على امتداد الأعوام الخمسة الماضية.

موقع إنشاء المطار شهد 52 حادثة دموية على مدار السنوات الخمسة الماضية.