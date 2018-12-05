كوريا الجنوبية تمنح وسام استحقاق لوزير الدولة الاماراتي لشؤون الدفاع

منحت اليوم كوريا الجنوبية وسام الاستحقاق لوزير الدولة للشؤون الدفاع الاماراتي محمد بن احمد البواري والذي يمنح هذا الوسام لمن حققوا انجازات واضحة في مجال حفظ الأمن الوطني.

كما يعتبر وسام الاستحقاق من أوسمة الدرجة الأولى، ومن بين الأوسمة الخمسة الوطنية في جمهورية كوريا.

وتسلم البواردي، الذي يزور سول حالياً، الوسام خلال استقبال جيونج كيونج، وزير الدفاع الوطني الكوري له، اليوم.

وأعرب وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع عن شكره للحكومة الكورية، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وتشهد تطوراً استراتيجياً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.

وقال: "إن التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية يعكس نموذجاً استثنائياً للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة والتعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات من أجل التنمية وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين".