وصول خليفة حفتر إلي روما في زيارة رسمية

قالت صحيفة "الماسيجيرو" الإيطالية، إن المشير خليفة حفتر وصل إلى روما وأنه سيلتقي السفير الأمريكي في تونس ديفيد روبنسون، المسؤول عن الملف الليبي.

وأضافت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن حفتر سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي غداً الخميس، على أن يناقش الطرفان قضية الهجرة غير الشرعية.

وتأتي الزيارة والمقابلات بعد إلغاء اللقاء المرتقب بين فائز السراج وخليفة حفتر، الذي كان مقرراً في نهاية الأسبوع الماضي، في عمان، حسب موقع "بوابة الوسط" الليبية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن عودة حفتر إلى روما، بعد 20 يوماً من مؤتمر باليرمو الدولي، يؤكد أهمية إيطاليا في إرساء الاستقرار في ليبيا، وأضافت أن "قرار لقاء روبنسون يعقب تحركات دبلوماسية من حكومة روما حول دور خليفة حفتر في الحكومة المقبلة".

وتابعت "من المؤكد أن هناك شيئاً يناقش خلف الكواليس، فموقف فائز السراج يضعف مع مرور الوقت، وربما لن يكون له دور في المستقبل".