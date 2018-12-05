شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة القليوبية بالبرلمان: إعداد منظومة تواجه إشكاليات القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إن المحافظة تعمل على الانتهاء خلال شهر من منظومة متكاملة بشأن النظافة بأنحاء المحافظة للتغلب على إشكاليات الماضى، التي يعانى منها المواطنون بالمحافظة، قائلا: "نعمل على إعداد منظومة تقضى على فساد وإشكاليات القمامة بشكل كامل بالقليوبية".

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشه عدد من طلبات الإحاطة، مؤكدا على أن المنظومة ستكون جاهزة خلال أقل من شهر، مشيرا إلى أن إشكاليات الطرق تتم وفق الخطة الاستثمارية، ويتم رصفها وفق الأولويات، مؤكدا على أن الطرق محل طلبات الإحاطة يتم العمل فيها بشكل كامل.

من ناحيته قال عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة، إن المنظومة ستكون متكاملة، خلال شهر كما ذكر المحافظ، مشيرا إلى أنها ستعمل على التغلب على إشكاليات الوضع القائم، وأنه كان مقررا أن يتم العمل بهذه المنظومة بالأول من الشهر الجاري إلا أنه تم التأخير لتتم كل الأمور بشكل قانوني.

وبشأن موارد المحافظة الذاتية، قال سكرتير عام المحافظة: " لا تتعدى 7 ملايين جنيه"، مشيرا إلى أن موازنة المحافظة ذاتها قرابة 350 مليون جنيه، وفى حاجة للزيادة والدعم ، وهو الأمر الذى انتقده النائب محمد الحسيني، بقوله: "محافظة بالحجم ده مواردها الذاتية 7 ملايين هذا أمر غير مقبول.. المحافظة لو حطت أيدها على موقف واحد من المواقف اللي متسابة للفاسدين تجيب أكتر من كدا بكثير من الموارد الذاتية".

وعقب عليه سكرتير عام المحافظ بقوله:" الظروف اللى عاملك فى المحافظة كدا ...وإحنا بنشحت من صناديق أخرى لتدبير موارد ذاتية".