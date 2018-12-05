شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مطروح يشيد باهتمام رئيس الوزراء بالتنمية الشاملة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب احمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ورئيس المجموعة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح، فى الاجتماع الذى حضره وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، وممثلى عدد من الجهات المعنية وذلك لأحداث تنمية شاملة وحقيقية على مستوى المحافظة

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولى اصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن محافظة مطروح تعدُ أحد أهم محافظات الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر وأنه الضرورى التعامل بشكل سريع مع كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وتذليل أية مشكلات قد تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة فى المحافظة معلنا تاييده التام لتأكيد الدكتور مدبولى حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار ومنح تراخيص للمستثمرين بشرط أن يكون هناك مخطط عمرانى واضح للمنطقة التى تقع فيها الأراضى.

وأشاد رسلان باستعراض رئيس الوزراء خلال هذا الاجتماع لمعدلات سير المشروعات فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، وتدعيم الوحدات المحلية، وتطوير نظم الأمن والإطفاء والمرور، حيث تم صرف نحو 71 مليون جنيه، من جملة التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومى والبالغ نحو 82.459 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85% من التمويل المتاح، ونسبة تنفيذ 47% من اجمالى الخطة موجها التحية والتقدير لرئيس الوزراء لحرصه على طرح القضايا والملفات المهمة المتعلقة بمحافظة مطروح والتى كانت تمثل مطالب عاجلة وعادلة لاعضاء الهيئة البرلمانية لاعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح وفى مقدمتها الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحى لمدينة مرسى مطروح، وسير العمل فى مكونات المشروع الذى يتضمن تنفيذ محطة الرفع الرئيسية ومحطات الرفع الفرعية، ومحطة المعالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم واستعراض موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة الضبعة، والذى تصل طاقته الإجمالية إلى 15 ألف م3/يوم، ويتضمن محطتى رفع الضبعة القديمة، ومحطتى رفع الضبعة الجديدة.

كما بالتقرير الذى عرضه محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى حول ملف الصرف الزراعى ومستقبل التنمية فى واحة سيوه، ودراسة وتقييم الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الصرف الزراعى الراهنة، والتى تم صياغتها بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الموارد المائية والرى، والتى تمثلت فى ترميم الجسور الفاصلة بين المصارف الرئيسية وبرك الصرف الزراعى، وإنشاء إدارة متكاملة للرى والصرف الزراعى بالواحة، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى فى أماكن متعددة بالواحة، وطرح أراض للاستثمار الزراعى للمستثمرين مع منحهم مميزات لتشجيعهم على الاستصلاح بشرط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من المصارف الزراعية الصالحة للرى اضافة إلى استعراض خطط محافظة مطروح للتعامل مع موسم سقوط الأمطار الغزيرة هذا العام، حيث أكد محافظ مطروح إجراء الصيانات اللازمة للشنايش المخصصة لصرف مياه الأمطار إلى البحر.

وأكد " رسلان " حرص جميع اعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح على الدعم والمساندة لجهود محافظ مطروح فى كل مايتعلق بتنفيذ كل ماتم الاتفاق عليه داخل هذه الاجتماع الذى حظى باهتمام كبير وغير مسبوق من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح موجها الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى للقيام بزيارة لمحافظة مطروح يتفقد خلالها جميع المشروعات التنموية التى تتم داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.