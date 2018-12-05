نهاية حقبة في ألمانيا.. حزب ميركل يختار زعيما جديدا خلفا لها

يجري "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الألماني الجمعة المقبل تصويتا وُصف بأنه "تاريخي ويشكل نهاية حقبة في البلاد"، إذ سيختار الحزب زعيما جديدا خلفا لأنغيلا ميركل بعد حكم دام 18 عاما.

وأوضح الخبير السياسي في جامعة "كيمنيتز"، ايكهارد يسي، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أن الخيار الذي سيقوم به 1001 مندوبا في أكبر حزب ألماني أثناء مؤتمر سيعقد الجمعة في هامبورغ سيكون تاريخيا، لأن الفائز برئاسة الحزب سيصبح بعد فترة مستشارا.

ويعتبر المراقبون أن الصراع من أجل الزعامة سيدور بين المرشحين الرئيسيين الاثنين، وهما الأمينة العامة للحزب، أنيغريت...