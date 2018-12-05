ترند الموجز|تحذير من طقس الخميس..وقرار النيابة بعد التحقيق مع رانيا يوسف..وعطل بالفيس بوك بعد "المنشور الفاضح"..وعروض كارفور على الشاشات والموبايلات

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موجة عنيفة تضرب البلاد.. أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات.. وتحذيرات شديدة من طقس الخميس.. وبشرى سارة من الأرصاد، و"تحريض على الفسق والفجور".. قرار عاجل من النيابة بشأن التحقيق مع "رانيا يوسف"، وبعد ساعات من حذف "المنشور الفاضح".. عطل مفاجيء يضرب "فيس بوك".. هل حدث اختراق جديد؟، وأحدث تخفيضات "كارفور" على "الشاشات والهواتف واللاب توب".

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

موجة عنيفة تضرب البلاد.. أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات.. وتحذيرات شديدة من طقس الخميس.. وبشرى سارة من الأرصاد

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على محافظتي القاهرة والجيزة.

وتشهد البلاد حاليا موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس اليوم، الأربعاء سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

تحذير من طقس الخميس

وفي سياق متصل حذرت هيئة الأرصاد من طقس غدا الخميس، وأكدت أنه غير مستقر، وسيشهد أمطار رعدية وغزيرة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وتابعت الأرصاد: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء في طقس الغد، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

بشرى سارة من خبراء الطقس

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الطقس أن تنتهي الموجة الحالة السبت المقبل، ليشهد الجو تحسن تدريجي، كما ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية. (رابط الخبر)

"تحريض على الفسق والفجور".. قرار عاجل من النيابة بشأن التحقيق مع "رانيا يوسف"

لا زال اسم الفنانة رانيا يوسف، يحتل مقدمة ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث "جوجل" في مصر، على خلفية أزمة فستانها الفاضح في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع الفنانة في البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضدها بتهمة بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، إثر ظهورها بفستان عاري أشبه بالمايوه في مهرجان دولي.

وبعد خضوع الفنانة للتحقيقات برفقة شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية، قررت نيابة استئناف القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل رانيا يوسف، بضمان بطاقتها الشخصية في البلاغ المقدم ضدها.

وجاء في البلاغ أن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ«البيبى دول» أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير، وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، بحسب البلاغ.

وكان عدد من المحامين قد تنازلوا عن بلاغاتهم، ضد رانيا يوسف، بعد اعتذارها عن الأزمة.

وكانت رانيا يوسف، قد اعتذرت عن ظهورها بالفستان الذي أثار جدلا كبيرا، في ختام مهرجان القاهرة.

وقالت رانيا في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "Mbc مصر": "أنا بعتذر للشعب المصري على ظهوري بالشكل ده.. حقكم عليا.. ولم أقصد أن تثير كل هذا الجدل، والفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل".

وألقت الممثلة اللوم على أحد المصورين، والذي ظهر وهو يلتقط صورا لها من الخلف، وحملته سبب الضجة التي حدثت.

وأضافت يوسف أن المصور، تسلل خلفها ليلتقط الصورة، وكان الأجدر به أن ينبهها لوجود مشكلة في الفستان بدلا من تصويرها.

وتابعت: "نفسي أعرف مين اللى صورنى من ورا.. والأزمة كانت فى التصوير من الخلف، ولم يكن هناك مشكلة فى التصوير من الأمام".

ووجهت رانيا رسالة للمصور قائلة: "بدل ما تصورني استرني، وبعدين مكانك ده مش مكان المصورين".

تعليق ساخر من أديب

من جانبه علق عمرو أديب على مصور رانيا يوسف من الخلف، بشكل ساخر، قائلا: "المصور اختار مكان في الجون".

الكشف عن هوية المصور

وفي سياق متصل كشف موقع "القاهرة 24" هوية المصور الذي أثار الجدل، وتبين أنه باتريك باز، مدير الصور بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مصر والشرق الأوسط، وهو مصور فرنسي- لبناني.

تفاصيل الأزمة

وأثارت رانيا يوسف، عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة.

بيان من المهن التمثيلية

وكانت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت بيانا، تعقيبا على أزمة فستان رانيا يوسف.

وقالت النقابة في بيانها: «عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

وتابعت النقابة: «ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».

بيان من رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف، قد اعتذرت في وقت سابق، عن واقعة ارتدائها فستانا عاريا، مؤكدة في بيان لها: "من الممكن أن يكون خانني التقدير".

وقالت رانيا: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب.

وتابعت: "أراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا فى الاعتبار أننا فى مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وواصلت الفنانة: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى والتى كانت وما تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وايجابى لدى جمهورى فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى وعدم رغبتى في إغضاب أى احد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

وختمت يوسف بيانها، قائلة: "كما أنني اعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويرى وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين". (رابط الخبر)

بعد ساعات من حذف "المنشور الفاضح".. عطل مفاجيء يضرب "فيس بوك".. هل حدث اختراق جديد؟

اتهم مارك لوكي، الموظف السابق بـ"فيس بوك"، إدارة الشركة بحذف منشوره على المنصة الاجتماعية لفترة، بعدما فضح "التمييز" الذي يتعرض له الموظفون العاملون في الموقع الأشهر عالميا.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن "لوكي" تحدث في منشوره عن التمييز داخل الشركة، الذي يحدث ضد الأميركيين الأفارقة بسبب اختلاف اللون، لكنه فوجئ بأن منشوره غير متاح أمام أصدقائه مؤقتا.

وكشف لوكي أن فيسبوك لا يولي أهمية كبيرة لموظفيه من أصل أفريقي، كما أن عددا من هؤلاء يتعرضون لتفتيش مهين في بعض الأحيان بسبب لونهم.

وقال الموظف السابق بالشركة إن حظر تدوينته لفترة من الزمن قبل إتاحتها في وقت لاحق، يؤكد ما قاله عن موقع فيسبوك ووجهه الحقيقي.

من جانبها أعلنت شركة فيس بوك أنها ستحقق في السبب الذي أدى إلى حظر تدوينة الموظف السابق بشكل مؤقت.

عطل مفاجئء يعيد الأذهان لاختراق سبتمبر الشهير

وبعد ساعات من أزمة "المنشور الفاضح"، تعرض فيس بوك، الأربعاء، لعطل مفاجئ، تسبب فى تسجيل خروج عدد من المستخدمين من الموقع بشكل طارئ.

وتوقفت حسابات البعض عن العمل أثناء محاولة تسجيل الدخول، كما لم يتمكنوا من تغيير كلمة السر لتظهر رسالة بعنوان "حدث خطأ.. حاول مرة أخرى".

وتركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل في أوربا وأجزاء من أفريقيا، ومصر.

وفي سبتمبر الماضي، فوجيء مستخدمو "فيسبوك"، بخروج تلقائي لحساباتهم على الشبكة فاضطروا إلى كتابة كلمة السر من جديد لتسجيل دخول مرة أخرى، إثر اختراق نحو 50 مليون حساب.

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.

وتابعت "فيسبوك تواصل التحقيق في الأمر، والتحقيقات في مراحلها الأولية وقد تأخذ مزيدا من الوقت، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية جهة يثبت تورطها في عملية الاختراق".

وأوضحت "فيسبوك" أنها ليست على علم إذا كانت الجهات المخترقة تمكنت من الوصول إلى المعلومات الخاصة أو البنكية الخاصة بالمستخدمين وأساءت استخدامها.

كما أن "فيسبوك" أشارت إلى أنها لا تعرف من وراء تلك الهجمات أو المصدر التي خرجت منه حتى الآن.

لكن "فيسبوك"، أشارت إلى أنها عثرت على المزيد من الحسابات المتأثرة بعملية الاختراق، وقامت بضبط رموزها، وهذا ما جعل بعض الحسابات تطلب من المستخدمين إدخال كلمة المرور مرة أخرى. (رابط الخبر)

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