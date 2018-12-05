هآرتس: اسرائيل وحزب الله ليسا معنيين بخوض حرب في هذه الفترة

اشارت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية الى أن ​حزب الله​ لن يتسرع في الرد خلال الفترة القريبة، على حملة "درع الشمال" التي ينفذها ​الجيش الإسرائيلي​ على الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة "​هآرتس​" العبرية، إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير الى عدم تسرع حزب الله في الرد على اكتشاف أنفاقه على الحدود مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن هذه المصادر قولها: "إن هناك احتمالات بأن تؤدي هذه العملية الى تصاعد الأوضاع على الجبهة الشمالية". ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب في هذه الفترة، مشيرة الى احتمالات قيام عناصر حزب الله، باستفزاز الجنود الإسرائيليين خلال الحملة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" العبرية، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير الى أن أنفاق حزب الله قليلة، وعناصر حزب الله قد يحاولون استفزاز الجنود الإسرائيليين خلال الحملة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي، يواصل لليوم التالي، حملة درع الشمال، للبحث عن أنفاق حزب الله، على الحدود مع لبنان، مع الحفاظ على حالة التأهب والجهوزية.