تكتل لبنان القوي: ملتزمون بتحرك باسيل حكوميا والحلول موجودة

شدد تكتل "لبنان القوي" على "ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​"، مشيراً الى ان "الحلول كثيرة لحل الحقد ونحن ملتزمون بتحرك رئيس التكتل ​جبران باسيل​ ونعتبر أن الحلول متوفرة دون أن يشعر أحد بالاستهداف وبالتالي المفروض ان نتوصل الى قواسم مشتركة دون تأخير"، لافتاً الى انه "لا لزوم لنكرر كم هو ضروري تشكيل الحكومة، فنح نرى التحديات الأمنية على الحدود وهناك تحديات اقنصادية مهمة ونحن مستمرون بالمسعى الذي نقوم فيه بذات الروحية بدون أي محاولة للتعرض لحقوق أحد"، معتبراً أن "التضحية ضرورية واطلاق عمل السلطات التنفيذية اليوم حاجة ملحة".

وفي بيان له عقب اجتماع التكتل تلاه النائب ابراهيم كنعان، أوضح التكتل أنه "بحث بموضوع المجلس النيابي والقوانين، وبحثنا بموضوع تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي لها علاقة بمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز وكل هذا يحتاج الى مرجعية، وعندما تفذ فهذا يهيء لاستعادة الثقة بلبنان وبالمسؤولين في كل من يتولى الشأن العام، ولا حصانات لأحد ولا موجب للتحفظ لأحد".

وأشار الى "اننا نتمنى تكامل الحكومة مع العمل التشريعي الذي نقوم به ليعطينا ذلك حضورا أقوى على الساحة الدولية، والمستثمر يتطلع الى هذه المسألة".

لفت التكتل الى "انناتعرضنا لعدد من المقترحات الجديدة كما تحدثنا عن اطلاق برنامج مكافحة الفساد، وما هو التصور المستقبلي بمكافحة الفساد".