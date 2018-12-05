أنهى رئيس تجمع موارنة من اجل ​لبنان​ المحامي ​بول يوسف كنعان​ زيارته الى جنوبي ​فرنسا​ بعد لقاءات مع الجالية اللبنانية المارونية، حيث كان تشديد على ضرورة المحافظة على متانة الروابط مع لبنان، والاسهام في المجالات كافة، الاستثمارية والسياحية والتجارية، وتسجيل الولادات والاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وشكر كنعان للقنصل ​نصري لحود​ دعمه للزيارة ومواكبته لها والتحضير للقاءات. وشارك بالوفد المهندس ​مارون شرباتي​ والدكتورة جنان خوري والأستاذ مكرم الهاشم. وانتقل الوفد الى ​ميلانو​ لينهي زيارته في ​اسبانيا​ نهاية الاسبوع الحالي.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "موارنة من اجل لبنان" ينهي زيارته لفرنسا وينتقل لايطاليا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .