هاشم استبعد اي عودة للوراء: ما تم التوافق عليه ثابت ولا رجوع عنه

اكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب ​قاسم هاشم​ ان "لا شيء جديد يمكن التوقف عنده في ملف تأليف ​الحكومة​، فلا افكار ولا طروحات"، معتبرا ان "الحادث الذي وقع في ​الجاهلية​ السبت الماضي طغى على ملف التأليف"، نافياً "ان يكون رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ غير مهتم بملف التأليف"، مشيرا الى ان "الأخير عبّر عن رأيه الواضح في لقائه الاول مع الوزير ​جبران باسيل​ خلال لقائهما الاول في مجلس النواب، ولكن حتى اللحظة لم ير بري ان ما طرحه من افكار تُرجم اي شيء منها".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت هاشم إلى أن "غياب المعيار الواحد هو الذي ادى الى ازمة في تأليف الحكومة، واوصل الى حالة الارباك والتخبط الراهنة"، معتبراً أن "ما نسمع من افكار لا تنطلق من طرح واضح تدور ​الاتصالات​ حوله".

وعن الاسباب التي دفعت النواب السُنة المستقلين الى رفع السقف والمطالبة بحقيبة، اجاب: "هذا المطلب يأتي في اطار الكلام السياسي"، نافيا "ان يكون اللقاء التشاوري قد رفع السقف"، قائلا: "الاساس ان يكون يشارك احد النواب الستة في الحكومة العتيدة، اما كل الامور الباقية فقابلة للبحث و​النقاش​ والتفاوض من اجل الوصول الى نتيجة".

واشار الى انه "كان من المفترض ان يشكل حادث الجاهلية دافعا للاسراع في تأليف الحكومة، والتوافق على الحل"، قائلا: "الظروف الراهنة تستدعي قيام حكومة فاعلة تتولى ادارة شؤون البلد".