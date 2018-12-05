التحكم المروري: حركة المرور خانقة على جادة شارل مالك وجريح صدما عند مستديرة المدورة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنّ "حركة المرور خانقة على جادة شارل مالك". ولفتت إلى "وقوع جريح نتيجة ​حادث صدم​ عند مستديرة المدورة آخر أوتوستراد ​الاوزاعي​ باتجاه ​الكوستابرافا​، وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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