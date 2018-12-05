عقيص: مجلس الجامعة اللبنانية وافق على المباشرة بإقامة المجمع الجامعي الموحد بزحلة

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ عن "موافقة ​مجلس الجامعة اللبنانية​ بشكل رسمي في جلسته المنعقدة ظهر اليوم على المباشرة بإقامة المجمع الجامعي الموحّد في زحلة على العقار رقم 66 حوش الأمراء"، مشيراً إلى أن "التمويل سيتوفّر من منظمة AFD".

واعتبر "انها بشرى سارّة نزفّها الى اهلنا في قضاء زحلة، مع شكرنا العميق لرئيس ومجلس الجامعة اللبنانية لتجاوبهم مع مطالباتنا المتكررة بهذا الشأن، ولمنظمة AFD على تعاونها المخلص لإنجاز هذا المشروع".