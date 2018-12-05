جريح نتيجة حادث تصادم بين مركبة ودراجة محلة شارل مالك طالعة البدوي الاشرفية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح نتيجة ​حادث تصادم​ بين مركبة و​دراجة نارية​ محلة شارل مالك طالعة البدوي ​الاشرفية​".

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