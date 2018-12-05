توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة الأميركية ببيروت تشمل تسهيلات للعسكريين وعائلاتهم

لفت قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين ​الجيش اللبناني​ و​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ (AUB) تشمل تسهيلات خاصّة للعسكريين وعائلاتهم، إلى أنّ "الجامعة الأميركية واحدة من أعرق الجامعات، الّتي خرّجت العديد من الشخصيات الّتي تبوّأت مراكز بارزة في لبنان والعالم"، شاكرًا رئيس الجامعة الدكتور ​فضلو خوري​ على هذه المبادرة.

وذكّر أنّ "الجيش يشجّع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الّذي يوسّع الآفاق الفكرية وقدرة التحليل المنطقي ويساعد في اتخاذ القرار المناسب"، مشدّدًا على أنّ "العلم هو سلاحٌ مهمٌ يساعد في رفع مستوى أداء العسكريين وكفاءتهم المهنيّة والعسكريّة".

من جهته، أكّد خوري أنّ "الجامعة تثمّن فرصة التعاون مع الجيش"، منوّهًا بـ"التضحيات الّتي يقدّمها لأنّه ركنٌ أساسيٌ من أركان الدولة والمجتمع".