السلطات البلغارية تعثر على ترسانة أسلحة في صوفيا

أعلن رئيس البلغاري ​بويكو بوريسوف​، خلال مؤتمر صحفي، أن "السلطات عثرت الجمعة الماضي في العاصمة صوفيا على ترسانة تتألف من أكثر من مئة سلاح أوتوماتيكي بينها رشاشات ​كلاشنيكوف​".

ولفت بوريسوف إلى أنه "أوقف خمسة بلغار أحدهم رجل يعتقد أنه زعيم الشبكة، وإيرانيان خلال هذه العملية التي سمحت أيضا بالعثور على مطبعة للوثائق المزورة".

وأوضح أن "الترسانة اكتشفت في كراج تحت الأرض لمبنى في العاصمة، وتضم 67 رشاش كلاشنيكوف و37 مسدسا رشاشا من نوع "سكوربيون" و43 مسدسا آخر وثمانية كيلوغرامات من البارود وحوالى خمسين ألف رصاصة".

واعتبر رئيس الوزراء البلغاري "أنني لم أر من قبل مثل هذه الكمية من الأسلحة، ومن نوعية تشبه تلك التي تملكها وحداتنا الخاصة".

فيما صرح مدير مكتب مكافحة الجريمة المنظمة إيفايلو سبيريدونوف أن هذه الأسلحة كانت معدة للتصدير على الأرجح "وأقرب وجهة هي ​أوروبا​".