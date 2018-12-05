روحاني: الاعداء لايمكنهم تحمل شموخ ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان "اعداء النظام الاسلامي مجبرون على طاطات رؤسهم امام الشعب الايراني"، مشيراً إلى ان "اعداءنا مغتاضون ولايمكنهم تحمل شموخ بلادنا "، معلناً أن "اعداء ايران اخفقوا في تحقيق ماربهم في افغانستان والعراق وسوريا ولبنان كما انهم لن يحققوا ماربهم في اليمن واضاف ان الاعداء تعرضوا لمهانة كبيرة في المنطقة ".
وشدد على انه "من الصعب على قوة عظمى مثل اميركا بهذا المدى من القدرة والنفوذ العالمي ان تفشل في مجاراة عالم حكيم ومجاهد مثل قائد الثورة الاسلامية"، موضحاً أن "ايران ستجتاز المشاكل والعقبات" وقال "ان الشعب الايراني يدرك جيدا كنه الحظر ويعلم معنى الضغوط والحظر".
واشار الى ان "الشعب الااني حقق انجازا كبيرا من خلال صموده هذا"، لافتاً إلى أن "الحكومة هي ممثلة الشعب وخادمة لهم وهي تستمد شرعيتها من اصوات الشعب"، مشدداً على "اهمية اسناد الشعب"، مضيفاً: "ان ذلك يبعث رسالة الى الدنيا مفادها اننا متلاحمين ونقف الى جانب بعضنا البعض ".
وأضاف: "علينا جميعا ان نتعاضد لمواجهة المشاكل"، وقال: "لاشك اننا سنجتاز المشاكل الراهنة للبلاد واعلم ان الشعب يواجه حياة صعبة ومشاكل ولكن لاسبيل امامنا سوى الصمود والمقاومة".
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