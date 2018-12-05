بيسكوف: فكرة نشر صواريخ روسية بأميركا اللاتينية لا علاقة للكرملين بها

اعتبر الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ أن "فكرة نشر ​صواريخ​ روسية في ​أميركا اللاتينية​ لا علاقة للكرملين بها"، مؤكداً "اننا لا ننتمي إلى هذه الفكرة".

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