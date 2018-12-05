زعيمة المعارضة الإسرائيلية: نتانياهو يضخم عملية أنفاق "حزب الله" لأغراض سياسية

إتّهمت زعيمة ​المعارضة الإسرائيلية​ ​تسيبي ليفني​، رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بـ"التضخيم، في قضية اكتشاف أنفاق لـ"حزب الله" شمال إسرائيل لأغراض سياسية".

ولفتت في حديث إلى ​الإذاعة الإسرائيلية​ العامة، إلى "أنّها في حين تثمّن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها، فإنّه يجب إبقاء العملية ضمن حجمها الحقيقي"، موضحةً "أنّنا لسنا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف خطوط العدو. نحن نتحدّث عن نشاط هندسي على أرض ضمن سيادة دولة إسرائيل".

وكان قد أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أمس الثلثاء "أنّه رصد أنفاقًا لـ"حزب الله" تسمح بالتسلّل من ​لبنان​ إلى إسرائيل، وباشر عملية تدميرها".