الحكومة اليمنية: عازمون على خطوات لبناء الثقة بمشاورات السويد

أكدت ​الحكومة اليمنية​ "عزمها على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في المشاورات المرتقبة مع ​الحوثيين​ في ​السويد​"، مشيرةً إلى "عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد".

وأوضحت أن "ما يتقدم سيكون من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا".