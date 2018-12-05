الحكومة اليمنية: عازمون على خطوات لبناء الثقة بمشاورات السويد

أكدت الحكومة اليمنية "عزمها على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في المشاورات المرتقبة مع الحوثيين في السويد"، مشيرةً إلى "عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد".
وأوضحت أن "ما يتقدم سيكون من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا".
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