بوتين: ندين أي محاولة لتغيير الوضع بفنزويلا

أعرب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "إدانته أي محاولة لتغيير الوضع في ​فنزويلا​، باستخدام أساليب القوة و​الإرهاب​".

وخلال استقباله الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في ​موسكو​، شدد بوتين على "دعم ​روسيا​ الجهود التي يبذلها مادورو، بغية التوصل إلى تفاهم داخل المجتمع، وخطواته الرامية لتطبيع العلاقات مع المعارضة".

ولفت الى أنه "بالطبع، ندين أي محاولة لتغيير الوضع بالقوة، وأي عمل يحمل بوضوح طابعا إرهابيا"، مشيراً الى أن " لعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مرت بفترة صعبة خلال العام الماضي، وأن حجم التجارة بينهما انخفض".

وأكد أن "البلدين تمكنا من تجاوز الديناميكية السلبية في العلاقات التجارية بينهما"، لافتاً إلى "تسجيل حجم التبادل التجاري زيادة معينة هذا العام".