أمير الكويت يبحث مع السراج استقرار ليبيا

بحث ​أمير الكويت​، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية فائز السراج تحقيق ​الأمن​ والاستقرار بالبلد الأخير. وناقش الجانبان الأوضاع في ​ليبيا​، والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد بما يحفظ سيادة ووحدة أراضيه. كما بحثا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، في سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.

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