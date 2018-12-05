جامعة الأزهر تبحث التعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية بتايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه يتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية والدينية في تايلاند بما يضمن نشر القيم الدينية السمحة بما فيها رسالة السلام والمواطنة والتعايش الإيجابي وثقافة الحوار وشرعية الاختلاف، مشيرًا إلى ما يوليه الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من رعاية كبيرة للطلاب الوافدين.

وأضاف المحرصاوي - وفق بيان اليوم الأربعاء - أنه تم بحث أوجه تعزيز علاقات التعاون بين جامعة الأزهر والمؤسسات التعليمية والدينية بتايلاند بما يسهم في ترسيخ الفهم الحقيقي للدين الحنيف بمنهجه المعتدل عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.

ولفت إلى أن الأزهر يولي الطلبة الوافدين أهمية كبيرة ويعمل على رعاية شؤونهم ، موضحًا أنه قام بإنشاء مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الذي يكسر الحاجز اللغوي، ويؤهل الطلاب لاستيعاب المناهج الدراسية المقررة، ومكاتب الوافدين، وبرلمان الوافدين، إضافة إلى الدور الكبير الذي تؤديه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في رعايتهم.

من جانبه، أعرب الوفد التايلاندي، عن شكره وتقديره لجامعة الأزهر، على الرعاية الكبيرة التي توليها للطلاب الوافدين بما يؤهلهم ليكونوا خير سفراء للإسلام في بلادهم، ينشرون التعاليم الدينية السمحة، مؤكدًا أنهم في تايلاند ينظرون بكل التقدير لخريجي الأزهر ويتم توليهم أرفع المناصب القيادية بالدولة.