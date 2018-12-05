ممثل أمريكي شهير يزور تركيا لتصوير فيلم وثائقي عن خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الممثل الأمريكي الشهير شون بن، زار تركيا، لتصوير فيلما وثائقيا عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وقُتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2017، خلال زيارته لقنصلية بلاده للحصول على الأوراق المتعلقة بالزواج في الثاني من أكتوبر الماضي.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول، صورًا للفنان الفائز مرتين بجائزة الأوسكار، في إسطنبول، لافتة إلى أنه "سيجسد مقتل الصحفي السعودي في فيلم وثائقي قريبًا".

وقُتلَ خاشقجي، 59 عامًا، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.

وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف الشهر أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات السعودية القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي إلى الآن.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على 17 سعوديًا متورطًا في قتل خاشقجي.