"محرز" تبحث استيراد الماشية واللحوم من أيرلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع باتريك برين وزير التجارة والتوظيف والأعمال الأيرلندي، وسفير أيرلندا لدى القاهرة والمستشار الزراعي مع وفد من رجال الأعمال الأيرلنديين، أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي بأيرلندا في هذا المجال.

حضر اللقاء قيادات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وجاءت تلك الزيارة ردًا على زيارة سابقة قامت بها نائب وزير الزراعة إلى أيرلندا في يوليو الماضي، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من النقاط الحيوية محل الاهتمام المشترك لكلا البلدين، حيث تم مناقشة كيفية التعاون في استيراد سلالات الماشية لإنتاج الألبان واللحوم من أيرلندا، والتي تتناسب مع صغار المربين والأسعار التنافسية.

وناقشت الدكتورة منى محرز ملف استيراد الماشية واللحوم وأنظمة المجازر المعتمدة في أيرلندا، وأوضحت أن مصر ستفتح سوق الاستيراد للماشية الحية واللحوم بعد مراجعة الشهادات الصحية مع هيئة الحجر البيطري في مصر.

كما تم مناقشة استفادة الجانب المصري من التكنولوجيا الإيرلندية في المعدات الزراعية لمزارع الألبان والدواجن، وقد قام فريق الخبراء الأيرلندي والمصري خلال الأيام الماضية بزيارة العديد من المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبرى المصرية، بهدف نقل التكنولوجيا من أيرلندا في مجال تكنولوجيا المعلومات والزراعة الذكية بتقديم المساعدة الفنية إلى وزارة الزراعة المصرية لعمل مركز قواعد بيانات متقدم للثروة الحيوانية، وكذلك الدعم الفني لإنشاء مركز تحسين وراثي للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا في المقاومة وزيادة الإنتاجية.

واتفق الجانبان على كيفية زيادة التبادل المشترك وبنظام المنفعة المتبادلة بنظام التبادل السلعي، حيث تقوم مصر بتصدير محاصيلها الزراعية المميزة والفاكهة ومنها العنب والفراولة والتين، وكذلك التمر، وتقوم أيرلندا بتصدير الماشية واللحوم.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن يشهد عام 2019 أولى ثمرات هذا التعاون ويستمر خلال الأعوام التالية.

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