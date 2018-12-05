سفارة تشيلي تنظيم "المؤتمر الخاص بعلم الآثار البيولوجي" الثلاثاء القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

تنظم سفارة شيلي في مصر الثلاثاء القادم، "المؤتمر الحيوي الخاص بعلم الآثار البيولوجي للمومياوات في مصر وتشيلي"، بالمتحف الوطني للحضارة المصرية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لعلوم البلدان العربية والمتحف الوطني للحضارة المصرية.

وسيلقي البروفيسور برناردو أريازا، الأستاذ بجامعة تاراباكا، الخطاب الرئيسي حول تحليل وحفظ مومياوات شينشورو المحفوظة بمتحف سان ميجيل دي آزابا الأثري بشمال تشيلي.

واكتشفت تلك الموياوات في العام 1917، والتى ترجع إلى 7000 سنة وتم الحفاظ عليها بواسطة ثقافة جماعة الشينشورو، والتي كانت تسكن في تلك المنطقة من البلاد بين عامي 7000 و 1500 قبل الميلاد.

وتعتبر زيارة البروفيسور الشيلي برناردو أريازا إلى مصر بمثابة خطوة هامة في التعاون بين تشيلي ومصر في مجال علم الآثار".

ويشارك أيضًا في المؤتمر البروفيسور فرانك روهلي، الخبير الدولي المعروف في مجال علم المومياوات ومدير معهد الطب التطوري في جامعة زيورخ سويسرا، وكذلك الدكتور يحيى زكريا جاد، أستاذ علم الوراثة الجزيئية بالمركز القومي المصري للبحوث، واللذان سيتحدثان عن التحليل البيولوجي والدراسات التى أجريت على الحمض النووي للمومياوات المصرية.

وفي هذا الصدد، ووفقًا لما قاله فرناندو سالاكيت سفير شيلي في مصرفإن الهدف من هذا المؤتمر وزيارة أريزا، خلق تبادل ثري بين الخبراء، والذي من المحتمل أن يمثل بداية تعاون مثمر بين شيلي ومصر في مجال علم الآثار والعلوم، لافتًا إلى أن التبادل العلمي حول المومياوات سيفتح بلا شك خطوطًا جديدة مهمة للتعاون بين البلدين.